Кадыров пообещал Путину послать в Украину десятки тысяч бойцов 23.05.2024, 13:09

По «первому приказу».

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве, на которой пообещал отправить на войну в Украину «несколько десятков тысяч бойцов».

«Еще раз заявил главе государства, что по первому приказу в зону спецоперации готовы отправиться несколько десятков тысяч обученных и оснащенных бойцов из резерва», — написал Кадыров в телеграм-канале.

По его словам, с начала военных действий Чечня уже направила на фронт 43,5 тыс. человек.

«В заключение поблагодарил Владимира Владимировича за поддержку всех наших начинаний и личное участие в позитивных изменениях региона. А также передал пожелание народа — пригласил нашего национального лидера в гости в Чеченскую Республику», — отметил Кадыров.