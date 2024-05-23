Кадыров пообещал Путину послать в Украину десятки тысяч бойцов
- 23.05.2024, 13:09
По «первому приказу».
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве, на которой пообещал отправить на войну в Украину «несколько десятков тысяч бойцов».
«Еще раз заявил главе государства, что по первому приказу в зону спецоперации готовы отправиться несколько десятков тысяч обученных и оснащенных бойцов из резерва», — написал Кадыров в телеграм-канале.
По его словам, с начала военных действий Чечня уже направила на фронт 43,5 тыс. человек.
«В заключение поблагодарил Владимира Владимировича за поддержку всех наших начинаний и личное участие в позитивных изменениях региона. А также передал пожелание народа — пригласил нашего национального лидера в гости в Чеченскую Республику», — отметил Кадыров.