закрыть
23 мая 2024, четверг, 13:21
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Кадыров пообещал Путину послать в Украину десятки тысяч бойцов

  • 23.05.2024, 13:09
Кадыров пообещал Путину послать в Украину десятки тысяч бойцов

По «первому приказу».

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве, на которой пообещал отправить на войну в Украину «несколько десятков тысяч бойцов».

«Еще раз заявил главе государства, что по первому приказу в зону спецоперации готовы отправиться несколько десятков тысяч обученных и оснащенных бойцов из резерва», — написал Кадыров в телеграм-канале.

По его словам, с начала военных действий Чечня уже направила на фронт 43,5 тыс. человек.

«В заключение поблагодарил Владимира Владимировича за поддержку всех наших начинаний и личное участие в позитивных изменениях региона. А также передал пожелание народа — пригласил нашего национального лидера в гости в Чеченскую Республику», — отметил Кадыров.

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Пример для Беларуси: как Финляндия вошла в НАТО
Пример для Беларуси: как Финляндия вошла в НАТО Кари Люхто
Почему Путин заговорил о мире?
Почему Путин заговорил о мире? Владимир Фесенко
Детей осталось на три дня
Детей осталось на три дня Ирина Халип
Наталья Радина в «Gazecie Wyborczej»: Беларусь будет свободной!
Наталья Радина в «Gazecie Wyborczej»: Беларусь будет свободной!