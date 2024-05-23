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В Минске будут судить гражданку Литвы

  • 23.05.2024, 14:05
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В Минске будут судить гражданку Литвы

Лукашисты обвиняют ее в агентурной деятельности.

Гражданку Литвы будут судить по статье об агентурной деятельности. Первое заседание пройдет в Минске в начале июня, это следует из расписания суда, обратила внимание «Наша Ніва». В МИД Литвы подтвердили задержание гражданки своей страны.

3 июня в Минском городском суде должно пройти закрытое судебное заседание, на котором судья Анастасия Попко будет рассматривать уголовное дело по ст. 358−1 УК об агентурной деятельности. Обвиняемой по данному делу указана Елена Романаускиене.

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