В Минске будут судить гражданку Литвы
- 23.05.2024, 14:05
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Лукашисты обвиняют ее в агентурной деятельности.
Гражданку Литвы будут судить по статье об агентурной деятельности. Первое заседание пройдет в Минске в начале июня, это следует из расписания суда, обратила внимание «Наша Ніва». В МИД Литвы подтвердили задержание гражданки своей страны.
3 июня в Минском городском суде должно пройти закрытое судебное заседание, на котором судья Анастасия Попко будет рассматривать уголовное дело по ст. 358−1 УК об агентурной деятельности. Обвиняемой по данному делу указана Елена Романаускиене.