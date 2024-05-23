Белорус хотел купить станок-пилораму в России, но попал не туда 23.05.2024, 14:31

В итоге лишился около 20 тысяч долларов.

В середине апреля 48-летний гродненец на популярной торговой интернет-площадке нашел объявление о продаже нужного ему станка. Связавшись с продавцом, мужчина начал свой путь по утрате денег, рассказали в УВД Гродненского облисполкома.

Гродненцу нужна была пилорама. Он нашел объявление о продаже в интернете, но номера телефона там не было — когда мужчина написал сообщение, в ответ ему прислали номер для связи с продавцом через WhatsApp.

Белоруса заинтересовал один станок за 800 тысяч российских рублей (8840 долларов).

«Посоветовавшись со своим знакомым, мужчина решил приобрести еще один станок, только другой модели, стоимостью в 1 миллион российских рублей (11 тысяч долларов. — Прим. ред.). За такую крупную покупку продавец сделал «скидку» в размере 100 тысяч российских рублей (1100 беларусских рублей. — Прим. ред.). На следующий день удаленным путем через интернет был заключен договор купли-продажи. Продавец затребовал перевести всю сумму за спецтехнику, что потерпевший и сделал», — рассказали в УВД.

Видимо, речь идет о покупке двух станков — одного за 800 тысяч и другого за 900 тысяч российских рублей. То есть в целом за 1,7 миллиона российских рублей, или около 18,8 тысячи долларов.

После получения денег мошенники не остановились — предложили купить погрузчик за 600 тысяч российских рублей (6600 долларов). Надо внести было только половину стоимости на счет, а другую часть отдать наличными водителю-курьеру. Позже покупателю написал «водитель» — сказал, что без задатка в 100 тысяч российских рублей не поедет. Гродненец перевел 400 белорусских рублей, но этого оказалось недостаточно, поэтому он отправил и требуемые 100 тысяч. То есть это еще плюс около 1,2 тысячи долларов к предыдущей сумме.

После этого «продавец» и «водитель» перестали выходить на связь и удалили переписку в WhatsApp. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.