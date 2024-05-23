Мятеж упитанных генералов Петр Олещук

23.05.2024, 16:09

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Петр Олещук

Что стоит за борьбой с коррупцией в армии РФ.

Там у россиян задержали главного генерала в Минобороны. Конечно, за коррупцию. Значит, мечта либералов-навальнистов все-таки осуществляется? «Прекрасная Россия будущего» наступает?

На самом деле, всем очевидно, что все это не может касаться коррупции, ведь тогда не понятно, почему коррупцию заметили именно сейчас? В общем, российская имперская система от коррупции неотделима, потому что когда во всей политике есть только один «властелин» и куча «холопов», которые могут занимать высокие места, но все равно — только милостью «властелина», и в любой момент все потерять. Так какое еще развлечение им остается, кроме как строительство диких, китчевых дворцов, и получение на это «ренты» от собственной должности?

Нет, здесь, конечно, дело не в коррупции, а в том, что нужно уменьшить политическую роль армии, которая, в условиях войны, очевидно усиливается. Приближается годовщина пригожинского мятежа. И если на официальном уровне о нем, конечно, никто вспоминать не будет, то это не значит, что кто-то что-то забыл.

Идея о мятеже в армии РФ может казаться вершиной шизофрении? Как можно думать о мятеже от «системных», упитанных и лояльных российских генералов? Оно-то, конечно, все так, но российский руководитель не может не мыслить категориями мятежей, заговоров и предательства. Это цена за построение рабовладельческой системы с отсутствием каких-либо нормальных политических институтов и роли гражданского общества.

Если ты привык решать все проблемы силовым способом, ты будешь всегда с недоверием относиться к любым носителям силы. Причем, это подтверждала российская история в периоды неслыханной даже по местным меркам тирании. Как вот во времена опричнины (1565−1572) Ивана Грозного или «37-го года» в ХХ веке. Кто тогда был в числе основных жертв? Преимущественно — военная элита.

Сейчас очередной период «тиранического ренессанса». Соответственно, нужно бороться с «заговорами» среди армии. Ну и напомнить генералам, кто главный в системе, а кто просто «привилегированный персонал».

Думаю, там это все будет только нарастать. Кстати, смешно, как традиционные репрессивные практики вписываются в новейший и популярный «антикоррупционный дискурс».

Петр Олещук, «Фейсбук»