Врачи рассказали о пользе солений для здоровья 2 23.05.2024, 17:25

1,670

В том числе соленых огурцов.

Доктор медицинских наук, зарегистрированный диетолог клиники Кливленда Бет Червони рассказала о том, что когда дело доходит до пользы солений для здоровья, это зависит от вида солений, а также от потребителя.

«Важно помнить о любых заболеваниях, чтобы определить, насколько полезны для вас соленые огурцы и как часто вы можете их употреблять. Польза для здоровья также будет зависеть от того, какой тип рассола вам нравится» - говорит диетолог.

Червони сказала, что соленые огурцы обычно содержат клетчатку, антиоксиданты, а также витамины для поддержания здоровья глаз и сердца.

В частности, ферментированные соленые огурцы являются хорошим источником пробиотиков, которые полезны для здоровья кишечника.

Соленые огурцы также часто содержат мало калорий, но важно помнить, что в сладкие соленые огурцы, как правило, добавляют сахар, а в соленые огурцы с укропом много натрия.

Помимо самого рассола, Червони добавляет, что сок может иметь и другие преимущества из-за электролитов.

«Мы видели, как некоторые люди избавлялись от спазмов в ногах с помощью маринованного сока. Спортсмены также часто используют маринованный сок в качестве заменителя электролитов, если они не используют раствор для пероральной регидратации», — сказал Червони.

Хотя соленые огурцы имеют некоторую пользу для здоровья, Червони говорит, что важно читать этикетку на вашей банке.

Вы должны следить за количеством сахара и соли, особенно для людей с такими заболеваниями, как диабет или высокое кровяное давление.