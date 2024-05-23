От Антарктиды откололся новый гигантский айсберг 23.05.2024, 21:06

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Размером с целый остров.

От района Антарктики, в котором располагается британская антарктическая станция Галлей, откололся еще один гигантский айсберг. Это уже третий ледяной блок, отделившийся здесь за последние три года, сообщает ВВС.

Новый айсберг не такой большой, как предыдущие, но его площадь составляет 380 квадратных километров, то есть, его можно сравнить с островом Уайт.

Британская антарктическая служба (BAS) приняла меры предосторожности и переместила Галлей в 2017 году из-за опасений по поводу поведения местного льда. Здания станции передвигали на лыжах. С тех пор персонал регулярно покидает станцию на зимние месяцы.

Галлей находится на вершине шельфового ледника Бранта – это плавучий выступ ледников, которые стекали с континента в море Уэддела. Передний край этого ледника периодически сбрасывает айсберги.

В 2021 году на шельфе образовался айсберг размером с Париж (1300 квадратных километров) под названием A74, а в 2023 году последовал еще более крупный блок (1500 квадратных километров) размером с Лондон, известный как А81.

Новый айсберг относится к гигантской трещине, которую обнаружили на шельфе 31 октября 2016 года и прозвали Хэллоуинской трещиной. Теперь появился еще один разлом, перпендикулярный ей, который и привел к появлению нового айсберга.

BAS знала, что айсберг отделится, благодаря двум приборам GPS, которые были установлены на него.

«Это одночастотные GPS-навигаторы, поэтому они не особенно точны, но они сообщают вам, когда происходит что-то серьезное, и мы видели движение на несколько сотен метров в течение часа, что является хорошим показателем того, что айсберг оторвался от шельфового ледника», — заявил гляциолог Оливер Марш.

Спутниковые снимки подтверждают данные GPS. Сейчас айсберг со всех сторон окружен морской водой.

Потери такого большого количества льда за три года ускоряют сползание ледника Бранта в море. Исторически сложилось так, что скорость его течения составляла 400–800 м в год. Сейчас он движется со скоростью около 1300 м в год.