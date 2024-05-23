Обвиняемый в покушении на Фицо заявил, что не хотел убивать премьера 23.05.2024, 21:22

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Юрай Цинтула

Покушение произошло 15 мая.

Обвиняемый в покушении на премьер-министра Словакии Роберта Фицо заявил, что хотел лишь причинить вред политику, но не убивать его. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на судебные документы.

Мужчина заявил, что стрелял в Фицо, потому что не согласен с политикой правительства. По словам обвиняемого, он использовал оружие, которым владел более 30 лет. Он утверждает, что никто не знал о его планах. В документах говорится, что мужчина раскаялся в содеянном и выразил готовность извиниться перед премьером.

Покушение на Фицо произошло 15 мая после выездного заседания правительства страны в городе Гандлова. В премьера несколько раз выстрелили. Он получил ранения в грудь, живот и руку, после чего политика экстренно госпитализировали и дважды прооперировали. 20 мая врачи сообщили об улучшении состояния премьера.

Стрелявшим оказался 71-летний писатель Юрай Цинтула, его задержали на месте происшествия. Мужчина признал свою вину, ему грозит от 25 лет лишения свободы до пожизненного заключения.