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Архиепископ Тадеуш Кондрусевич перенес инфаркт

  • 24.05.2024, 9:54
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Архиепископ Тадеуш Кондрусевич перенес инфаркт

О госпитализации католического иерарха ничего не сообщалось.

Архиепископ-эмерит Тадеуш Кондрусевич недавно вышел из больницы после перенесенного инфаркта и операции на сердце. Об этом стало известно 23 мая из упоминания в публикации Catholic.by о встрече духовенства Минско-Могилевской архиепархии РКЦ в Будславе.

О госпитализации заслуженного иерарха ничего не сообщалось, также не было и распространения призыва к верующим о молитве за выздоровление архиепископа-эмерита, пишет katolik.life.

С 8 апреля по 15 мая информация об отправлении святой мессы архиепископом Тадеушем не появлялась.

Напомним, заслуженному иерарху 78 лет. В феврале 2024 года он попал в больницу с диагнозом мерцательная аритмия сердца и проходил курс лечения — тогда медики успешно привели в норму ритм сердца. В феврале 2023 года архиепископ Тадеуш Кондрусевич перенес операцию по удалению опухоли.

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