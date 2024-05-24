Архиепископ Тадеуш Кондрусевич перенес инфаркт 24.05.2024, 9:54

1,076

О госпитализации католического иерарха ничего не сообщалось.

Архиепископ-эмерит Тадеуш Кондрусевич недавно вышел из больницы после перенесенного инфаркта и операции на сердце. Об этом стало известно 23 мая из упоминания в публикации Catholic.by о встрече духовенства Минско-Могилевской архиепархии РКЦ в Будславе.

О госпитализации заслуженного иерарха ничего не сообщалось, также не было и распространения призыва к верующим о молитве за выздоровление архиепископа-эмерита, пишет katolik.life.

С 8 апреля по 15 мая информация об отправлении святой мессы архиепископом Тадеушем не появлялась.

Напомним, заслуженному иерарху 78 лет. В феврале 2024 года он попал в больницу с диагнозом мерцательная аритмия сердца и проходил курс лечения — тогда медики успешно привели в норму ритм сердца. В феврале 2023 года архиепископ Тадеуш Кондрусевич перенес операцию по удалению опухоли.