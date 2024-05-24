Необычный электрокроссовер Suzuki показали на первых изображениях 24.05.2024, 10:18

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В чем особенность уникального авто?

Suzuki готовят нестандартный электрокар eWX. Компактный кроссовер выйдет на рынок в 2026 или 2027 году, а пока в интернет попали его патентные изображения. Об этом сообщает сайт Autocar.

Новый Suzuki eWX — серийная версия концепткара, который показали на прошлогоднем автошоу в Токио. Электрокар сохранил оригинальный угловатый дизайн своего прототипа.

У Suzuki eWX выраженный двухобъемный силуэт с высоким капотом, короткими свесами кузова и вертикальными стойками. Также обращают внимание на себя тоненькие диодные фары и фонари, массивный пластиковый обвес и необычные колесные диски. Лобовое стекло растянуто на крышу.

Салон Suzuki eWX не показали, однако в концепткаре установлен широкий дисплей на передней панели, а в отделке использованы яркие вставки.

Как стало известно, электромобиль Suzuki eWX будет достигать всего 3,4 м в длину, то есть будет меньше Suzuki Jimny или Ignis. Кроссовер оснастят одним мотором, а его запас хода составит примерно 230 км. Компактная модель обещает быть недорогой, ведь для снижения себестоимости ее будут производить в Индии на заводе Maruti-Suzuki.