«Стоимость может доходить до $3000»: какие сокровища есть в домах белорусов 24.05.2024, 11:11

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Некоторые об этом даже не подозревают.

Сегодня мы открываем дверь в мир антиквариата — это место, где one’s person’s trash is another person’s treasure. Или, проще говоря,

Даже у самых ничтожных предметов может быть своя неоценимая (или совершенно оценимая) стоимость. Несколько дней журналисты onliner.by собирали фотографии вещей с историей от читателей — первая партия уже прошла оценку.

Сервант с почти вековой историей — сколько стоит теперь?

Первой вещью, которая пытается сделать все, чтобы перед ней появилось слово «ценная», стал сервант. Фотографии сопровождались таким описанием: «Без понятия откуда, не знаю первоначального происхождения, перешло по праву наследия к родителям от их родителей и так далее, больше не подскажу».

— Буфет предположительно 1930—1940-х годов изготовления, выполнен в стиле ар-деко. Должно быть, ореховый шпон на дубовом каркасе. Мог быть изготовлен в Венгрии. Буфет нуждается в серьезной реставрации, — рассказывают антикварщики. — Сам по себе культурной ценности не представляет, но это почти столетнее изделие, и если оно дорого как память, то в него, безусловно, можно вдохнуть новую жизнь.

Насчет стоимости: он ничего не стоит. Реставрация данного изделия обойдется в $500—700. Можно пробовать продать его за условные деньги (100—200 белорусских рублей), если повезет. Потому что разобрать его и вынести будет стоить не меньше.

Еще один шкаф, но дороже

Читатель был краток, сообщив лишь, что бирок на чахлом звере нет. Также он указал, что шкаф сделан из дуба.

— Антикварный эклектичный шкаф (смешение стилей кантри, ренессанс, барокко). Очень жаль, что он хранится в таких условиях и пришел в негодность. Остро нуждается в реставрации и новом доме. Шкаф сам по себе интересный, выдержан в брутальном маскулинном стиле.

Можно предположить, что изготовлен он был в первой трети XX века, скорее всего, на территории бывшего СССР. Точнее можно определить, только видя его фурнитуру, соединительные и крепежные элементы, заднюю стенку.

Реставрация обойдется в сумму, превышающую $500. Жаль, на фото нет его в открытом виде. Если его отреставрировать, то он будет вполне продажеспособен и гармонично впишется в тот же лофт. Не видя его вживую, стоимость до реставрации определить сложно. После реставрации он может стоить порядка $1000.

Часы, которые завалялись на даче

— Каминные часы «Молния», их корпус выполнен из светлого мрамора. Изготовлены на Челябинском часовом заводе в период с 1976 по 1986 год. Стоимость их в среднем составляет сейчас порядка $100—130.

Зеркало и стол (по крайней мере он на него похож)

— Зеркало в стиле классицизма, рубеж XIX и XX веков. Размер не ясен. Будем исходить из того, что оно более 1,7 метра. Не очень понятна конструкция. Скорее всего, это зеркало является частью чего-то. Если это самостоятельное изделие и его рама изготовлена из дерева, то его можно продать по хорошей цене — от 1000 рублей. А если это красное дерево (по фото не определишь), то можно дойти и до 3000.

Это часть от чего-то. Скорее всего, здесь были зеркало и столешница. Похоже на консольный столик в стиле ренессанса. Оценить невозможно, так как это лишь составная часть какого-то изделия.

Фарфоровая статуэтка

Что касается фарфора, то даже малейший скол может снизить стоимость изделия даже на 90%. Тут с ходу сколы и не увидишь, поэтому антикварщики выносят вердикт без их учета.

— Статуэтка «Садко», фарфор. К сожалению, отсутствие фотографии клейма не дает нам возможности точно оценить изделие. Как на современной одежде и аксессуарах большое и порой определяющее значение имеет бирка, так на фарфоре важно клеймо. Если это Киевский ЭКЗХ, авторы В. Щербина и Г. Калуга, период 1962—1976 годов, то стоимость может доходить до $100. Если же это выпуск 1990-х годов, стоимость составляет не более 100 рублей.

Бабушкин сервиз

— Если речь идет о серванте, то это советский минимализм. Изготовлен предположительно в 1960-х годах, шпон. Типичный такой постмодернизм: на смену витиеватой резьбе и изящному маркетри XIX века пришел практичный холодный стиль минимализма и отрешения от лишнего.

Нуждается в реставрации, которая обойдется достаточно дорого. К сожалению, он почти ничего не стоит. Если им заняться, перекрасить, то можно поместить в минималистский интерьер.

Если речь о сервизе, то фото не дает возможности его увидеть. Отсутствуют фото клейм и деколи. Этот кобальт может принадлежать как ЛФЗ, так и какой-нибудь баварской мануфактуре.

А вот и самый дорогой предмет из подборки

Некоторые шлют в редакцию фотографии фотографий — так тоже можно. Читатель сообщает, что в его распоряжении есть такой буфет:

— Антикварный буфет, предположительно XIX век. Охотничий стиль. К сожалению, из-за качества фото не дает нам много информации. Можно предположить, что это орех или красное дерево. Ручная объемная и сквозная резьба. Стиль исполнения и фурнитура дают нам возможность предполагать, что это Россия.

Сам по себе буфет достаточно интересный и, вероятно, украшал какой-нибудь охотничий дом. Возможно, представляет собой историческую ценность. Нуждается в реставрации. В хорошем состоянии его стоимость может доходить до $3000.

Картины

Завалялись у читателей сайта не только статуэтки да сервизы. Есть и картины — обе находятся в одних руках.

— Чеканка на меди «Парусник», СССР. Стоимость — порядка 15 рублей, — с ходу определяют в «Шебби».

— Репродукция картины Маковского «Дети, бегущие от грозы». Оригинал произведения хранится в Третьяковской галерее. Нужно отметить: по фото непонятно, это принт (печать) или работа автора (масло). Также не ясны размеры. В любом случае это изделие не представляет культурной или исторической ценности.

Если это все-таки авторская работа, можно изготовить для нее раму и повесить — при условии, что картина нравится. Если это принт, смысла в ее хранении нет. Стоимость определить сложно. Если писал автор и там есть его подпись, может быть, за нее что-то и можно просить — рублей 80 без рамы.

Еще один буфет — и он дотянет до $3000?

Татьяна прислала видео буфета. Смотрим, сколько может стоить такая красота.

— Антикварный русский буфет. Эклектика, переходящая в лубочный стиль. Интересная резная корона. Шпон сильно поврежден, нуждается в реставрации, которая будет стоить порядка $500. Время изготовления — рубеж XIX и XX веков. Мог стоять в купеческом доме.

Для определения стоимости, конечно, его нужно видеть. Большое влияние на оценку окажет материал изготовления. В хорошем состоянии может стоить порядка $1500.