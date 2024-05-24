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Умер самый знаменитый пес-мем в мире

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  • 24.05.2024, 11:33
  • 3,858
Умер самый знаменитый пес-мем в мире

Он стал символом криптовалюты Dogecoin.

В Японии умерла собака породы сиба-ину по кличке Кабосу, которая стала героиней мемов и символом токена Dogecoin (DOGE). Она прожила 18 лет и почти семь месяцев и болела лейкемией с декабря 2022 года.

В мае этого года Кабосу находилась уже в тяжелом состоянии: собака не могла ходить самостоятельно и передвигалась с помощью инвалидной коляски для животных.

Ночь перед смертью Кабосу прошла как обычно: она поела рис и выпила много воды, рассказала ее хозяйка Ацуко Сато.

«Когда заводчик обанкротился, собаку привезли в центр защиты животных вместе с 19 другими сиба-ину. Хотя многие из ее друзей были убиты, ей посчастливилось быть спасенной волонтерской организацией и отданной на усыновление. В ноябре 2008 года мы стали семьей», — рассказывала хозяйка Кабосу.

«Улыбайся и улыбайся. Помаши хвостом», — написала Ацуко в прощальном посте.

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