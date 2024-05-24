Российские военные уронили на Белгородскую область еще четыре бомбы ФАБ 1 24.05.2024, 12:25

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За два дня.

Российская боевая авиация сбросила на Белгородскую область еще четыре фугасных авиационных бомбы (ФАБ) за два дня, рассказали телеграм-каналу Astra источники в экстренных службах региона.

По их данным, 22 мая у жилого дома на улице Лесной в селе Ясные Зори Белгородского района нашли ФАБ-250. Жителей улицы эвакуировали.

На следующий день, 23 мая, ФАБ-250 упала на территорию охотничьего хозяйства в поселке Поляна в Шебекинском городском округе. В этот же день еще две ФАБ-500 были обнаружены у села Пристень в этом же округе. Ни в одном случае пострадавших не было.

До этого российские бомбы падали на пригород Белгорода в день обрушения многоэтажки — 12 мая. Две ФАБ-500 упали на поселок Разумное-54 с разницей в восемь часов. Место падения бомб было расположено менее чем в 8 км от дома по улице Щорса, 55А, в котором в тот же день в результате попадания боеприпаса обрушился подъезд. Обе ФАБ зарылись в землю и не разорвались.

4 мая российский самолет уронил на Белгород ФАБ-500, в результате чего 7 человек были ранены, 31 домовладение и 10 автомобилей получили повреждения. Власти причину падения бомбы скрыли и не признали, что она была российской.

По подсчетам The Insider, в 2024 году на территории Белгородской области 39 раз фиксировались нештатные падения российских авиабоеприпасов: 38 различных модификаций ФАБ и одной ракеты Х-59. Как минимум дважды ФАБ падали в Белгороде.

Всего, согласно подсчетам Astra, за последние три месяца Россия уронила на свои регионы и оккупированные территории Украины 59 ФАБ.