закрыть
24 мая 2024, пятница, 13:08
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Российские военные уронили на Белгородскую область еще четыре бомбы ФАБ

1
  • 24.05.2024, 12:25
  • 2,818
Российские военные уронили на Белгородскую область еще четыре бомбы ФАБ

За два дня.

Российская боевая авиация сбросила на Белгородскую область еще четыре фугасных авиационных бомбы (ФАБ) за два дня, рассказали телеграм-каналу Astra источники в экстренных службах региона.

По их данным, 22 мая у жилого дома на улице Лесной в селе Ясные Зори Белгородского района нашли ФАБ-250. Жителей улицы эвакуировали.

На следующий день, 23 мая, ФАБ-250 упала на территорию охотничьего хозяйства в поселке Поляна в Шебекинском городском округе. В этот же день еще две ФАБ-500 были обнаружены у села Пристень в этом же округе. Ни в одном случае пострадавших не было.

До этого российские бомбы падали на пригород Белгорода в день обрушения многоэтажки — 12 мая. Две ФАБ-500 упали на поселок Разумное-54 с разницей в восемь часов. Место падения бомб было расположено менее чем в 8 км от дома по улице Щорса, 55А, в котором в тот же день в результате попадания боеприпаса обрушился подъезд. Обе ФАБ зарылись в землю и не разорвались.

4 мая российский самолет уронил на Белгород ФАБ-500, в результате чего 7 человек были ранены, 31 домовладение и 10 автомобилей получили повреждения. Власти причину падения бомбы скрыли и не признали, что она была российской.

По подсчетам The Insider, в 2024 году на территории Белгородской области 39 раз фиксировались нештатные падения российских авиабоеприпасов: 38 различных модификаций ФАБ и одной ракеты Х-59. Как минимум дважды ФАБ падали в Белгороде.

Всего, согласно подсчетам Astra, за последние три месяца Россия уронила на свои регионы и оккупированные территории Украины 59 ФАБ.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Сигналы и знаки
Сигналы и знаки Ирина Халип
Генералов берут пачками
Генералов берут пачками Владимир Пастухов
Пример для Беларуси: как Финляндия вошла в НАТО
Пример для Беларуси: как Финляндия вошла в НАТО Кари Люхто
Почему Путин заговорил о мире?
Почему Путин заговорил о мире? Владимир Фесенко