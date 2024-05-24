12-летний Lexus без пробега ушел с молотка по цене двух Ferrari 24.05.2024, 12:58

Суперкар выпустили лимитированной серией из 500 авто.

В США на аукционе Mecum продали Lexus LFA 2012 года. За спортивное купе отдали 880 000 долларов — как за два Ferrari 12Cilindri. Об этом сообщается на сайте аукциона.

Lexus LFA — самая дорогая модель японской марки, ведь иногда ее стоимость на аукционах превышает миллион долларов. К тому же, это самый нетипичный Lexus в истории.

Это единственный суперкар Lexus, который выпустили лимитированной серией из 500 авто. Интересно, что сначала их не слишком покупали и машины годами простаивали в автосалонах. Впрочем, со временем купе стало коллекционным и его цена существенно выросла.

Конкретно этот Lexus LFA дорогой еще и потому, что его пробег — всего 127 км. Это капсула времени в идеальном состоянии, которая 12 лет простояла в гараже и не эксплуатировалась. Авто 270-е в серии и имеет редкую комбинацию с красными кузовом и салоном.

Суперкар Lexus LFA оснащен высокооборотным 4,8-литровым V10 мощностью 552 л. с. при 8700 об/мин. С 6-ступенчатой роботизированной КПП разгон до 100 км/ч занимает 3,7 с, а максимальная скорость составляет 325 км/ч.

Кузов Lexus LFA изготовлен из карбона. Суперкар получил самоблокирующийся дифференциал Torsen и керамические тормоза Brembo.