В Варшаве прошел концерт группы «Ногу свело!»1
- 24.05.2024, 14:07
- 1,198
Фоторепортаж.
В варшавском клубе Progresja прошел концерт рок-группы «Ногу свело!».
Корреспондент сайта Charter97.org побывал на выступлении, которое прошло 20 мая и подготовил фоторепортаж.
Российский музыкант Максим Покровский и группа «Ногу свело!» поддержали белорусов во время протестов 2020 года. Рок-группа посвятила событиям в Беларуси песню «Молчание ягнят», с которой начался концерт в Варшаве.
«Ногу свело!» выступает и против войны, развязанной Путиным против Украины. На выступлении в Варшаве Максим Покровский исполнил песню на украинском языке.