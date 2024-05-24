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В Варшаве прошел концерт группы «Ногу свело!»

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  • 24.05.2024, 14:07
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В Варшаве прошел концерт группы «Ногу свело!»
Фото: Charter97.org

Фоторепортаж.

В варшавском клубе Progresja прошел концерт рок-группы «Ногу свело!».

Корреспондент сайта Charter97.org побывал на выступлении, которое прошло 20 мая и подготовил фоторепортаж.

Российский музыкант Максим Покровский и группа «Ногу свело!» поддержали белорусов во время протестов 2020 года. Рок-группа посвятила событиям в Беларуси песню «Молчание ягнят», с которой начался концерт в Варшаве.

«Ногу свело!» выступает и против войны, развязанной Путиным против Украины. На выступлении в Варшаве Максим Покровский исполнил песню на украинском языке.

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