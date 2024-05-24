Politico: Война РФ против Украины сформировала новый политический консенсус в ЕС 24.05.2024, 14:36

Изменились взгляды как европейских политиков, так и общественности.

Европейская общественность и политики согласны, что страны ЕС должны делать больше для расширения производства оружия. Об этом свидетельствуют результаты последнего опроса Eurobarometer, а также проект стратегической повестки дня Евросоюза, с которым ознакомилось издание Politico.

Полномасштабное вторжение России в Украину резко изменило риторику вокруг оборонных расходов, поставив их на первое место в повестке дня всего ЕС - часто за счет других сфер политики, таких как борьба с изменением климата.

Опрос Eurobarometer установил, что 77% респондентов поддерживают общую политику обороны и безопасности среди стран ЕС, а 71% согласны с тем, что Союз должен усилить потенциал в производстве военной техники.

Политики также в целом согласны, что это нужно сделать.

Среди лидеров ЕС существует «преимущественный консенсус относительно необходимости взять на себя большую ответственность за безопасность и оборону», согласно проекту стратегической повестки дня – документ, который согласовывается каждые пять лет и в котором изложены цели Союза.

Официальные лица стран ЕС завершают работу над проектом под координацией президента Евросовета Шарля Мишеля. Цель – представить документ лидерам ЕС в следующем месяце.

Эти усилия должны создать внутренний рынок оборонной продукции и услуг, усилить производственные мощности и содействовать совместным закупкам.

Но наращивание производства вооружений означает увеличение расходов на оборону. Европейские страны повышают оборонные расходы уже около десяти лет – со времени незаконной российской аннексии Крыма в 2014 году, но темпы значительно ускорились на фоне давления со стороны бывшего президента Дональда Трампа, а затем полномасштабного вторжения России в Украину.

НАТО заявляет, что в этом году две трети из 32 членов Альянса выполнят цель тратить на оборону не менее 2% ВВП. Сейчас такие страны как Великобритания и Польша призывают к повышению этого показателя.

Стратегическая повестка дня ЕС также рассматривает вопрос о том, где найти дополнительные средства на оборону.

Разрабатываемый документ предусматривает создание нового оборонного фонда для европейских проектов путем расширения мандата Европейского инвестиционного банка. Над этим уже работают министры финансов ЕС, изменяя правила банка, чтобы облегчить кредитование оборонных проектов.

В документе также указывается возможность выпуска оборонных облигаций ЕС. Однако «экономные» страны во главе с Германией не стремятся расширять общие заимствования Союза.

В предложении не упоминается использование средств из Европейского стабилизационного механизма, предоставляющего экстренную финансовую помощь членам еврозоны. Эта идея уже обсуждалась в Брюсселе, но не имела поддержки.