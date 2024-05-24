Белорус ехал в Варшаву и решил отдохнуть в лесу 5 24.05.2024, 16:09

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Его арестовали по пяти обвинениям.

В лесу недалеко от польского Бельск-Подляского полицейские задержали 27-летнего белоруса. О нем сообщила местная жительница — ее испугало, что мужчина развел в лесу огонь, из-за чего может начаться лесной пожар. Приехав на место, полицейские нашли сразу пять поводов предъявить белорусу обвинения. О необычном случае рассказали в полиции Бельск-Подляского, пишет MOST.

К тому моменту как полиция доехала до леса, белорус уже успел потушить огонь, но не прибрал последствия «пикника» — вокруг валялись пластиковые бутылки. Завидев полицейских, мужчина попытался сбежать — сел в свою машину и намеревался уехать. Требование полицейских остановиться он проигнорировал.

Мужчину все же удалось задержать. Полиция пыталась установить его личность, но при нем не оказалось ни паспорта, ни даже водительских прав. Он пояснил, что ехал в Варшаву, но по пути остановился, чтобы отдохнуть и поесть.

В итоге белорусу предъявили обвинения в разведении костра в неположенном месте, загрязнении леса, неподчинении полиции, вождении автомобиля без прав и отсутствии паспорта.

Суд назначил ему 15 суток ареста.