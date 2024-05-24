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Британская разведка: РФ бросила на Волчанск африканский корпус

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  • 24.05.2024, 16:19
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Британская разведка: РФ бросила на Волчанск африканский корпус
иллюстративное фото

Он состоит из бывших «вагнеровцев».

Россия задействовала подразделения африканского корпуса вместе с регулярными российскими силами и подразделениями «Шторм-Z» во время наступления на Волчанск на севере Харьковской области.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании.

Как отмечается сводке, африканский корпус минобороны России, созданный в декабре 2023 года, состоит из более чем 2000 регулярных солдат и офицеров, а также опытных наемников, многие из которых ранее служили в ЧВК «Вагнера».

По данным британской разведки, отряды африканского корпуса, скорее всего, ранее были развернуты в Сирии, Ливии, Буркина-Фасо и Нигере.

«Российское министерство обороны почти наверняка перебросило подразделения африканского корпуса к украинской границе в апреле 2024 года в рамках подготовки к этому наступлению. Весьма вероятно, что Россия усиливает свою войну против Украины за счет ресурсов, ранее направлявшихся в Африку», - отмечают в Минобороны Британии.

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