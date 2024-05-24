В России взбунтовались зэки, воевавшие в Украине 7 24.05.2024, 16:41

9,398

На что жалуются?

Зэки, которых набрали в российскую армию для войны в Украине, устроили бунт. Видеообращение уголовников из формирования «Шторм Z» уже разлетелось по Сети.

По словам оккупантов, несмотря на обещания, которые им давали при подписании контракта, их обманули со всеми выплатами, льготами и гарантиями. Зэки говорят, что им даже не оформляют инвалидность.

«Вернулось нас действительно мало, многие и нас инвалиды и не могут получить нормальную пенсию, оформить военную инвалидность. Человеку оторвало ногу или руку, а он получается гражданский инвалид… Мы столкнулись с откровенным хамством кабинетных начальников и чиновников, которые смотрят на нас, как на дождевых червей… Говорят, что мы не военнослужащие. Мы не можем получить ни пенсии, ни выплаты!», — говорят преступники.

Владимир Владимирович памаги!

Чиновники смотрят на нас как на дождевых червей!



Любимое. Жрите ёбаный биомусор pic.twitter.com/6H6dp6fGFA — восхищённый болгарин™ (@dedzaebal) May 21, 2024