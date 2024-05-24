В России взбунтовались зэки, воевавшие в Украине

В России взбунтовались зэки, воевавшие в Украине7
- 24.05.2024, 16:41
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На что жалуются?
Зэки, которых набрали в российскую армию для войны в Украине, устроили бунт. Видеообращение уголовников из формирования «Шторм Z» уже разлетелось по Сети.
По словам оккупантов, несмотря на обещания, которые им давали при подписании контракта, их обманули со всеми выплатами, льготами и гарантиями. Зэки говорят, что им даже не оформляют инвалидность.
«Вернулось нас действительно мало, многие и нас инвалиды и не могут получить нормальную пенсию, оформить военную инвалидность. Человеку оторвало ногу или руку, а он получается гражданский инвалид… Мы столкнулись с откровенным хамством кабинетных начальников и чиновников, которые смотрят на нас, как на дождевых червей… Говорят, что мы не военнослужащие. Мы не можем получить ни пенсии, ни выплаты!», — говорят преступники.
Владимир Владимирович памаги!— восхищённый болгарин™ (@dedzaebal) May 21, 2024
Чиновники смотрят на нас как на дождевых червей!
Любимое. Жрите ёбаный биомусор pic.twitter.com/6H6dp6fGFA