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В России взбунтовались зэки, воевавшие в Украине

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  • 24.05.2024, 16:41
  • 9,398
В России взбунтовались зэки, воевавшие в Украине

На что жалуются?

Зэки, которых набрали в российскую армию для войны в Украине, устроили бунт. Видеообращение уголовников из формирования «Шторм Z» уже разлетелось по Сети.

По словам оккупантов, несмотря на обещания, которые им давали при подписании контракта, их обманули со всеми выплатами, льготами и гарантиями. Зэки говорят, что им даже не оформляют инвалидность.

«Вернулось нас действительно мало, многие и нас инвалиды и не могут получить нормальную пенсию, оформить военную инвалидность. Человеку оторвало ногу или руку, а он получается гражданский инвалид… Мы столкнулись с откровенным хамством кабинетных начальников и чиновников, которые смотрят на нас, как на дождевых червей… Говорят, что мы не военнослужащие. Мы не можем получить ни пенсии, ни выплаты!», — говорят преступники.

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