«Все максимально просто, а гости в восторге» 2 24.05.2024, 17:21

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Гродненец рассказал, как праздновал свой день рождения в троллейбусе.

Гродненец Ярослав старается праздновать значимые даты небанально. Вот и 31-й день рождения не хотел сводить к посиделкам за столом, поэтому арендовал для этого ретротроллейбус, пишет Newgrodno.by.

«Идея родилась сама собой. Город у нас очень красивый. Обожаю прогулки по улицам Гродно. Вот и решил совместить праздник и встречу с друзьями с необычной поездкой», — рассказывает именинник.

Для этого мужчина пошел в автобусный парк Гродно (сейчас этой организации принадлежат и городские троллейбусы). Там идею поддержали.

«Обычно в аренду дают новые машины, но я очень хотел прокатиться на единственном в Беларуси ретротроллейбусе. Когда-то такие ЗиУ-682 можно было встретить во многих городах, но только в Гродно сохранили технику в отличном состоянии. Мое желание исполнили. Стоимость не бьет по карману. Час аренды стоит 35 рублей. За каждый километр пути необходимо доплатить еще 80 копеек. Мы катались по городу 4 часа. Отдал за все около 200 рублей. Отмечу, что оформление аренды заняло буквально 15 минут. До этого, правда, дистанционно согласовали маршрут», — говорит Ярослав.

На праздник он пригласил около 15 человек. Каждый на память получил специальный талончик. Кстати, гостей собирали на остановках у дома.

«Гродно в этом плане удобный город. Контактная сеть есть практически в каждом районе. После круга по городу сделали остановку на Советской площади. Здесь наш троллейбус вызвал настоящий ажиотаж у туристов. Многие фотографировались, просились с нами в поездку», — с улыбкой вспоминает Ярослав.

На остановке компания выпила лимонад, именинник задул свечи на торте. Можно было в троллейбусе и перекусить. Для этого заказывали услуги кейтеринговой компании.

Не обошлось и без импровизированной дискотеки под музыку из портативной акустики. А еще все участники необычной вечеринки сделали огромное количество атмосферных фото.

После Советской площади компания сделала еще круг по городу, а затем продолжила отдых в караоке. Ярослав же признается, что такое празднование ему запомнится надолго.