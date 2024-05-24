С июня шенгенская виза подорожает до 90 евро, но не для всех 24.05.2024, 18:13

Сколько будут платить белорусы.

Европейская комиссия решила увеличить консульский сбор для получения шенгенской визы с 11 июня на 12,5%. Соответствующий документ появился на сайте Евросоюза. О чем именно говорится в постановлении и коснется ли оно белорусов?

Решение о внесении изменений в регламент ЕС относительно размера визовых сборов приняли еще 14 марта. Но сам документ опубликовали 22 мая.

В нем сказано, что Еврокомиссия проанализировала общий уровень инфляции и средней заработной платы госслужащих стран ЕС с 1 июля 2020-го по 1 июля 2023 года. На основании этого было решено увеличить размер визового сбора на 12,5%. Теперь, с 11 июня, он составит 90 евро, а для детей от шести и до 12 лет — 45 евро.

Между тем нововведения внесли в ст. 16 регламента ЕС, в которой указаны стандартные расценки для получения шенгена: 60 евро для взрослых и 35 для детей. Однако из документа не совсем понятно, коснется ли он Беларуси. Ведь для граждан нашей страны с июля 2020 года шенген стоит 35 евро.

За уточнениями «Зеркало» обратилось к послу Литвы в Беларуси по особым поручениям Асте Андрияускене.

— Для белорусов ничего не меняется, — заверила она.

В посольстве Франции в Беларуси также подтвердили «Зеркалу», что консульский сбор для получения шенгенской визы останется прежним.

— Это нововведение не касается белорусов, так как у Беларуси и ЕС есть отдельное Соглашение об упрощении визового режима, которое вступило в силу 1 июля 2020 года. Согласно ему консульский сбор составляет 35 евро. Он одинаков для всех белорусов, как проживающих в стране, так и находящихся вне ее, — отметили в посольстве.

Напомним, ЕС и Беларусь подписали пакет соглашений: об упрощении визового режима и реадмиссии 8 января 2020 года. Они вступили в силу 1 июля того же года, упростив нашим гражданам получение краткосрочных виз для въезда в ЕС. Консульский сбор снизился до 35 евро (для определенных категорий путешественников его и вовсе отменили). А также сократился максимальный срок, за который консульство должно принять решение о выдаче визы.

В ноябре 2021 года ЕС приостановил действие Соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Беларусью для «официальных лиц режима». Однако на обычных граждан нашей страны решение о приостановке не распространяется.