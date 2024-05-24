Бойцы ВСУ уничтожили танк Т-90 и две БМП вблизи Часового Яра на Донетчине 24.05.2024, 19:27

Видеофакт.

Украинские воины остановили попытку штурма оккупантов вблизи Часового Яра в Донецкой области и уничтожили новейший российский танк Т-90 и две БМП.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись, на которой сняты фрагменты успешных действий украинских воинов.

«Денацификация российской техники в Часовом Яре в Донецкой области продолжается по плану. В результате механизированного штурма противник потерял танк Т-90 и 2-х БМП, экипажи которых частично сгорели в бронетехнике. Видео ударной группы «Чорний Лебідь» 225-го штурмового батальона», - отмечается в комментарии к видео.