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«Милан» уволил тренера, с которым впервые за 11 лет стал чемпионом

  • 24.05.2024, 20:40
«Милан» уволил тренера, с которым впервые за 11 лет стал чемпионом
Стефано Пиоли

Стефано Пиоли возглавлял команду последние пять лет.

Стефано Пиоли покинул пост главного тренера «Милана». Об этом сообщается на сайте итальянского клуба.

Пиоли 58 лет, он возглавлял команду с 2019 года.

В сезоне 2021/22 Пиоли привел «Милан» к победе в чемпионате Италии (впервые за 11 лет) и был признан лучшим тренером сезона в Серии А.

В нынешнем сезоне «Милан» занял второе место в чемпионате страны, уступив «Интеру».

«Милан» выражает сердечную благодарность Пиоли и всему его персоналу за то, что они возглавляли первую команду на протяжении последних пяти лет, завоевали незабываемый титул чемпиона и восстановили стабильное присутствие «Милана» в ведущих европейских соревнованиях. Профессионализм и человечность Стефано внесли значительный вклад в рост команды, воплощая основные ценности клуба с первого дня», — говорится в сообщении клуба.

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