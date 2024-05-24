«Милан» уволил тренера, с которым впервые за 11 лет стал чемпионом 24.05.2024, 20:40

Стефано Пиоли

Стефано Пиоли возглавлял команду последние пять лет.

Стефано Пиоли покинул пост главного тренера «Милана». Об этом сообщается на сайте итальянского клуба.

Пиоли 58 лет, он возглавлял команду с 2019 года.

В сезоне 2021/22 Пиоли привел «Милан» к победе в чемпионате Италии (впервые за 11 лет) и был признан лучшим тренером сезона в Серии А.

В нынешнем сезоне «Милан» занял второе место в чемпионате страны, уступив «Интеру».

«Милан» выражает сердечную благодарность Пиоли и всему его персоналу за то, что они возглавляли первую команду на протяжении последних пяти лет, завоевали незабываемый титул чемпиона и восстановили стабильное присутствие «Милана» в ведущих европейских соревнованиях. Профессионализм и человечность Стефано внесли значительный вклад в рост команды, воплощая основные ценности клуба с первого дня», — говорится в сообщении клуба.