Белорусские банки резко изменили условия по карточкам 25.05.2024, 8:53

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В чем суть новшеств?

Белорусские банки вводят новшества по карточкам.

К примеру, «Паритетбанк» поднял абонплату по карте рассрочки #wishня, а у «МТБанк» появилось новшество по кредитным картам «Халва MIX» и «Халва MAX», пишет zerkalo.io.

«Банк БелВЭБ» сообщил, что с 22 мая при снятии денег в банкоматах «Банк Дабрабыт» взимается комиссия. «Клиентов «Банка БелВЭБ», которым доступна возможность бесплатного снятия наличных денежных средств в банкоматах любых банков, данное изменение не коснется», — уточнили в финучреждении.

Бесплатное снятие по-прежнему доступно клиентам «Банка БелВЭБ» в «Банк РРБ», «Технобанк и «Альфа Банк».

«МТБанк» ввел изменение по кредитным картам «Халва MIX» и «Халва MAX». так, процентная ставка на задолженность по льготным операциям по окончании грейс-периода и по стандартным операциям выросла на 0,63 процентного пункта — до 17,22%.

«Белинвестбанк» увеличил комиссию за обслуживание пакета услуг «Финансовые витамины D», к которому привязана карточка «Белкарт». С 8 мая она составляет 24,9 рубля (ранее — 18,9 рубля), — уточнили в контакт-центре финучреждения.

«Паритетбанк» с 17 мая пересмотрел единовременную комиссию за перевыпуск карточек из-за утери или кражи.

Также «Паритетбанк» обновил условия по карте рассрочки #wishня. Так, абонплата выросла с 9,9 до 22,5 рубля в месяц, максимальная сумма займа сократилась с 10 до 2 тыс. рублей.

У «БНБ-Банка» теперь доступны карточки Белкарт-Премиум в российских рублях.

У «Технобанка» расширился список партнеров по «Карточка ЗОЖ (BYN)».

В «Беларусбанке» в мае действует спецпредложение по мани-бэку в магазинах-партнерах: если обычно он составляет до 3%, то в этом месяце может доходить до 10%. Клиентам начисляются баллы, которые можно менять на скидочные купоны.