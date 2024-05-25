По всей Беларуси в магазинах запретили продавать алкоголь 25.05.2024, 11:25

Когда отменят?

В субботу, 25 мая, в связи с запланированными последними звонками в белорусских школах, объекты розничной торговли ввели ограничения на продажу алкоголя, сообщает telegraf.news.

По традиции ограничение ввели магазины, но не заведения общепита, которые торгуют алкоголем в розлив (рестораны, кафе, бары). Время запрета продажи может отличаться в разных городах и районах и принимается местными органами управления. Где-то спиртное не купить только в субботу, а где-то – с 8:00 субботы до 8:00 воскресенья. В отдельных регионах страны ограничения начнут действовать только после обеда 25 мая. В каких-то местах запрет может распространяться на реализацию всей алкогольной продукции, а где-то только на напитки с объемной долей этилового спирта 7% и более. Решения магазины принимают на свое усмотрение.

Чаще всего магазины уведомляют покупателей о введенных ограничениях заранее посредством размещения объявлений на входе. Таким образом, например, своих покупателей предупредила сеть магазинов «Евроопт».

Пользователи соцсетей отреагировали на подобные новости по-разному. Кто-то считает, что в объявлениях, как и в ограничениях нет смысла, т.к. все о нем и так знают и «покупают заранее».

«Каждый год такие ограничения на последний звонок по всей стране. Ничего нового или удивительного, как и эффективного», — высказал мнение один из комментаторов.

«Вот и смысл делать запрет? Все уже давно закупились. И те самые выпускники будут ходить пьяные», — согласился еще один комментатор.

«Опять. Тот самый день, про который знают только выпускники и они же уже давно затарились…!», — написал еще кто-то.

Однако нашлись и те, кто не знал о запрете.

«Пришла из магазина, теперь поняла, почему такая большая очередь и все со спиртным», — рассказала одна пользовательница TikTok.

Некоторые комментаторы отметили, что узнали о запрете продажи спиртного в «Евроопте» через смс-оповещение и похвалили торговую сеть за «сервис».