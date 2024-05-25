Симоньян зашла с «козырей» Алексей Копытько

25.05.2024, 11:39

1,812

Такие операции за гранью фола – признак того, что дела у РФ совсем плохи.

Маргарита Симоньян вбросила перечень из 500 фамилий и заявила, что это список украинских военнопленных, которых якобы отказывается забирать украинская власть. Ибо якобы хочет забрать только 38 азовцев. А остальных, мол, бросить. Таких «списков» Россия может породить сколько угодно, потому что в плену много наших, идет постоянная борьба, чтоб их вытащить.

Тут у врага две цели.

Первая – внутренняя. Раскачка.

Не удивлюсь, если россияне начнут выходить на семьи украинских пленных (обещая освобождение, лучшие условия содержания или просто шантажируя) и требовать каких-то публичных акций. Против власти. Против командования. И против близких «азовцев», которые много делают, чтобы тема пленных была видимой. История максимально болезненная, много понятных эмоций.

Вторая цель – внешняя. Дискредитация позиции Украины перед саммитом в Швейцарии. В «формуле мира» один из пунктов – освобождение всех пленных и депортированных (в том числе – украденных россиянами детей). Москва пытается заранее сбить этот пункт.

Я когда увидел данный вброс, почему-то вспомнил историю 2002 года. Когда террористы потребовали от родственников заложников, захваченных во время постановки «Норд-Ост», выйти на Красную площадь в Москве с требованиями к Путину. Парализованные страхом люди, естественно, вышли. Если есть даже иллюзорный шанс спасти своих, близкие стараются его использовать.

То есть, игра на теме пленных – это чистый терроризм со стороны Кремля. Российская пропаганда моментально подхватила и начала разгонять эту историю, в т.ч. – переводить на разные языки.

Такие операции за гранью фола – это признак, что тонкие методы против Украины уже плохо работают. У России становится все меньше инструментов.

До середины июня будет лавина информационных операций. Стоит набраться терпения и хладнокровия.

Алексей Копытько, «Телеграм»