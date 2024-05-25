Нервно и смутно в Кремле 2 Телеграм-канал «СерпомПо»

25.05.2024, 12:18

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Первый «народный генерал», похоже, появился.

Оставленный вчера под стражей (несмотря на просьбу следствия перевели его из СИЗО под домашний арест) генерал Попов – интересная и новая для современного российского пейзажа фигура. Действия властей создают ему политическую биографию. Можно сказать, что, сочинив против Попова уголовное дело, власти своими руками выталкивают его в политику.

У генералов в России разная судьба.

Одни служат, оставаясь незаметными для публики. Их фамилии проносятся по лентам, лишь когда их назначают или увольняют. Другие «оседают» в органах госвласти, превращаясь в функции (Картаполов, Гурулев), третьи превращаются в объект коррупционных расследований (Иванов, Кузнецов, Шамарин).

Но мы помним из новейшей российской истории другой типаж генерала, пострадавшего «за правду», из-за неспособность высшего начальства «делать как нужно». Это генералы Лебедь и Рохлин.

К ним может добавиться и боевой генерал Попов. Увешанный орденами (включая редкий орден Кутузова), преследуемый по смехотворному делу. Болеющий за своих подчиненных бывший армейский командир. Типаж народный. Иван Иванович.

Причина преследований Попова – страх самой высокой верхушки в стране перед заговорами, неуверенность в крепости своего положения.

Вспомните мятежные пригожинские деньки, вакуум, возникший вокруг Путина, когда сравнительно небольшой отряд, словно нож масло, разрезал страну, почти без препятствий двигаясь на Москву. И здесь же странная фигура генерала Суровикина. Но это нечто до сей поры неслыханное в России (как и группировка Пригожина). Попов – «это другое».

История с Поповым еще один плохой знак – не все в порядке на верхах, нервно, смутно.

Вывод, который может быть сделан - войну в Украине следует сворачивать, переводя историю в мирный «партер». Так сказать, «углубление» спецоперации может привести к запросу на того, «кто сможет остановить конфликт» (как в свое время Лебедь в Приднестровье). Первый кандидат, похоже, появился.

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