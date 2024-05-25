В ГАИ рассказали, как ездить без прав по Минской области 1 25.05.2024, 12:40

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Опубликован интригующий видеоролик.

В аккаунте ГАИ Беларуси в TikTok сотрудники опубликовали интригующий видеоролик с трендовой озвучкой, где заявили, что расскажут о способе передвижения без водительских прав в Беларуси, особенно по Минской области. После барабанной дроби пользователи, как и ожидалось, узнали, что сделать это можно только «никак».

«Согласно ПДД водитель обязан иметь при себе водительское удостоверение, его отсутствие является административным правонарушением», — напомнили сотрудники ГАИ в сопроводительном комментарии к видео.

Пользователи соцсети юмор оценили и «респектнули» сотрудникам, ответственным за аккаунт ведомства. Некоторые комментаторы даже предложили свои варианты.

«Как? Легко! Проще в городе, но и за городом можно провернуть. Есть разные методы, но схема одна: надо найти место, купить билет, дождаться общественного транспорта и можно ехать», — рассказал о «лайфхаке» один из комментаторов.

«А спорим можно и законно? В автошколе с инструктором», — подсказали еще один вариант под видео.

«На самокате можно», — написал еще кто-то.

Другие комментаторы предположили, что можно ездить и без прав, просто нужно «ездить быстро». Однако нашлись те, кто начал «ходить пешком» после такого метода.

Еще один пользователь напомнил, что «существует такая вещь, как ID-карта», и с ней можно оставить водительское удостоверение дома.