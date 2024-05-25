«Су-34 стоит со снятыми крыльями»1
- 25.05.2024, 12:48
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Эксперт раскрыл масштабы потерь российской авиации на авиабазе в Кущевской.
24 мая в Сети появился спутниковый снимок с авиабазы Кущевская в Краснодарском крае.
Объект был в очередной раз атакован БПЛА ВСУ ночью 20 мая.
Утверждалось, что украинским защитникам удалось уничтожить Су-27, еще два истребителя Су-34 и Су-30 были повреждены.
Спутниковые снимки проанализировал авиаэксперт Анатолий Храпчинский.
В комментарии проекту «Схемы» он подчеркнул, что данные Planet Labs показывают «поврежденный Су-34, который стоит со снятыми крыльями, а в другой части аэродрома явно поврежден Су-27».
Храпчинский также предположил, что поврежден мог быть Су-30, не менявший позиции с 11 мая, а также еще один Су-27.