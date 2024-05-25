Лукашенко щелкнули по носу Телеграм-канал «Ник и Майк»

25.05.2024, 12:59

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Диктатору напомнили о судьбе Януковича.

Окурок улетел. И, вроде, сенсаций не произошло. Так зачем прилетал?

Первая и самая главная цель – показать, кто в Беларуси хозяин. И это не синепалый «брат». Его можно в любой момент убрать. Пророссийское лобби, получившее накануне усиление в виде нового начальника Генштаба Муравейко, вздохнуло с облегчением. Если что, их прикроют.

Дальше факультативно. Погрозить ядерным оружием Европе. И опять-таки показать, что настоящий хозяин красной кнопки в Кремле, а не в Дроздах. Синепалому щелкнули по носу, а на Запад отправили сигнал, что сепаратные переговоры не имеют смысла из-за российского контроля над ядерным оружием.

Обсуждали еще одну АЭС. Синепалый считает строительство признаком того, что его пока убирать не будут, а также не будут требовать вернуть долги. В реальности же долг вырастет еще больше, равно как и зависимость от старшего брата.

Для усиления эффекта притащили в Беларусь еще и самолет Виктора Януковича. Однако сам он уже второй раз не понадобился. Это, кстати, в перспективе судьба и самого синепалого – быть просто шестеркой, которая танцует по воле пахана. Деградация до положения водолаза.

Визит в Минск был нужен, чтобы показать минской челяди, что это не «синепалый ездит порешать в Кремль», а «Кремль решает». Ползучее распространение руccкого мира в сфере управления мафиозным кланом будет набирать обороты.

Телеграм-канал «Ник и Майк»