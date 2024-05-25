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Украинские военные показали яркое видео уничтожение известного танка РФ

  • 25.05.2024, 13:07
  • 1,204
Украинские военные показали яркое видео уничтожение известного танка РФ

Он был одним из шести, подбитых прямо во время движения.

Украинские военные смогли уничтожить российский танк Т-90М «Прорыв». Им часто хвастаются оккупанты.

Об этом сообщают Сухопутные войска ВСУ.

«На счету подразделения роты ударных БПЛА 47 ОМБР уже шесть Т-90 «Прорыв», - говорится в сообщении.

По данным военных, все шесть остановлены во время движения, два из них с мгновенной детонацией, два сожгли во время повторного поражения и два воспламенить не удалось.

Что известно о танке

Т-90М «Прорыв» - глубокая модернизация российского ОБТ Т-90 принятая на вооружение в 2020 году. В нем установлена новая башня, оснащенная системой управления огнем «Калина» с интегрированной боевой информационно-управляющей системой тактического звена.

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