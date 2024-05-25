«Они вышибают, вышибают, вышибают наши корабли, НПЗ, склады!»3
- 25.05.2024, 14:34
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Известная российская пропагандистка сорвалась.
Кремлевская пропагандистка Анастасия Кашеварова сорвалась и рассказала россиянам неприглядную правду о том, что происходит на войне.
Она пожаловалась на огромные потери и предупредила о грядущем украинском контрнаступлении, передает Диалог.UA.
Она уверяет, что украинское контрнаступление может начаться уже осенью 2024 года. И пока ВСУ накапливают силы, армия РФ планомерно стачивается.
«ВСУ точечно, методично вышибают у нас топливо и защиту. Позавчера комплекс ПВО был уничтожен в «ДНР». Украина долбит дронами и ракетами по НПЗ (нефтеперерабатывающим заводам - ред.), складам ГСМ (горюче-смазочных материалов - ред.) и заправкам… В «ЛНР» после серии ударов сложилась проблема с горючим, бойцы за свой счет закупают… Они (Силы обороны Украины - ред.) методично вышибают, вышибают, вышибают. Корабли, НПЗ и склад ГСМ в прифронтовой и фронтовой зоне… На полигонах заниматься становится сложнее. К «ЛНР» подвезли «Хаймарсы» (РСЗО HIMARS - ред.). Там сейчас очень тяжело, процесс обучения стал хуже. Склады БК (боекомплекта - ред.), ждуны сдают точки», - написала пропагандистка.
Она заверила, что успехов на фронте у российской армии нет. Захват нескольких разрушенных крошечных поселков дается таким огромным количеством потерь, что в скором времени от ВС РФ снова ничего не останется.
Признала Кашеварова проблемы и с артиллерией. По данным пропагандистки, командиры РФ из-за дефицита живой силы используют артиллеристов как штурмовиков, стачивая их об укрепленные линии обороны ВСУ. Все плохо у россиян, по ее данным, также с дронами и системами радиоэлектронной борьбы.