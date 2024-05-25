В iPhone внезапно начали восстанавливаться старые фото 25.05.2024, 15:21

Это породило конспирологическую теорию.

Пару недель назад пользователи iPhone столкнулись со странным багом: после обновления до iOS 17.5 старые фотографии вновь начали появляться в галерее, спустя годы после того, как они были удалены.

Это породило конспирологическую теорию о том, что Apple на самом деле не удаляет пользовательские снимки, а хранит их в iCloud. В самой компании до недавнего времени не комментировали инцидент, ограничившись выпуском апдейта iOS 17.5.1, исправляющее ошибку «повторного появления удаленных фотографий».

В ответ на запрос 9to5Mac, Apple все таки рассказала, почему некоторые удаленные фотографии вернулись на iOS 17.5, а эксперты проверили эти заявления.

Сообщается, что ошибка была вызвана не сервисом iCloud, а поврежденными записями базы данных в самой файловой системе устройства. Как результат, операционная система снова начинала видеть фото, которые были удалены и не синхронизированы с «облаком». В некоторых случаях удаленные снимки могли попасть на новые iPhone при переносе данных или восстановлении из резервной копии.

В Apple исправили проблему с помощью апдейта 17.5.1, но подчеркнули, что обновление не удаляет автоматически восстановленные снимки. Поэтому если у вас вылез «привет из прошлого», то нужно зайти в приложение «Фотографии» и удалить все вручную еще раз.