Белорусам продавали мясо, выкопанное из скотомогильников 3 25.05.2024, 18:32

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Мошенники орудовали на территории трех областей.

Силовики задержали мошенников, продававших людям мясо, которое доставали из скотомогильников, сообщает МВД.

Все участники преступной группы жили в Любани, а «работали» на территории Минской, Могилевской и Гомельской областей.

Туши добывали из скотомогильника, разделывали и продавали, как сбытчикам мяса, так и простым покупателям.

МВД заявило, что каждый из них был ранее судим за кражу крупного рогатого скота.