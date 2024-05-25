Белорусам продавали мясо, выкопанное из скотомогильников

Белорусам продавали мясо, выкопанное из скотомогильников3
- 25.05.2024, 18:32
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Мошенники орудовали на территории трех областей.
Силовики задержали мошенников, продававших людям мясо, которое доставали из скотомогильников, сообщает МВД.
Все участники преступной группы жили в Любани, а «работали» на территории Минской, Могилевской и Гомельской областей.
Туши добывали из скотомогильника, разделывали и продавали, как сбытчикам мяса, так и простым покупателям.
МВД заявило, что каждый из них был ранее судим за кражу крупного рогатого скота.