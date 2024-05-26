«Необходимо фиксировать палачей, чтобы они не избежали наказания» 26.05.2024, 4:32

Режим подло мстит политзаключенным.

Хотят ужесточить наказание заводчанину с БМЗ Александру Гашникову, пишет читатель сайта Charter97.org:

— Он задержан в сентябре 2021 года, в феврале 22-го приговорен к 14 годам колонии по делу «Рабочего руха». 28 мая в Новополоцком суде судья Виталий Лапко может ужесточить условия заключения, присудить тюремный режим.

У Лукашенко и его сообщников особую ненависть и мстительность вызывают активисты рабочего движения, организовывающие забастовки на предприятиях. Хунта считает их виновными в подрыве своей экономической базы.

Необходимо фиксировать палачей, чтобы они не избежали наказания.