Крым атаковали 10 ракет 26.05.2024, 8:03

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Керченский мост перекрыт.

В оккупированном Крыму 25 мая около 22 часов прогремели взрывы в районе нескольких населенных пунктов. Об этом сообщают в телеграм-канале «Крымский ветер».

«В Красноперекопском районе 10 минут назад было слышно два взрыва, а в Джанкое гудит сирена. Движение по Крымскому мосту перекрыто», — говорится в сообщении.

Местные паблики пишут о работе ПВО.

Российские мониторинговые ресурсы сообщили о пролете не менее 10 ракет, а местные жители подтвердили воздушную атаку.

«Губернатор» Севастополя Михаил Развожаев в своем телеграм-канале в 21:57 сообщил о ракетной опасности и в 22:10 об отбое воздушной тревоги. Больше об атаке на Крым он ничего не написал.

Между тем в телеграм-канале «Николаевский Ванек», который ведет боец Сил обороны Украины, сообщили о взрывах в районе Евпатории.

«4 прихода за Евпаторией. Классные ракеты, правда?», — говорится в сообщении.

«Ванек» добавил, что антенна в районе Алушты после последней атаки серьезно повреждена и использоваться больше не будет. Вокруг нее стояло несколько батарей ПВО, а из-за вывода ее из строя оккупанты начали убирать ПВО.

В сети сообщается, что российская ПВО работала в районе села Добрушино. Местные насчитали 8 вилотов.

Также сообщается, что в Евпатории после взрывов куда-то помчались скорые и пожарные, а в Уютном было шумно в воинской части.

«Было громко, где военная часть», — сообщили в соцсетях.