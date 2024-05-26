В подмосковном Подольске раздались взрывы и вспыхнул пожар 26.05.2024, 8:11

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Что происходит?

В ночь на воскресенье, 26 мая, в московском Подольске вспыхнул пожар. В огне оказался склад по продаже технических и медицинских газовых баллонов на Кутузовской улице, передает obozrevatel.com.

На место происшествия прибыли несколько расчетов российских пожарных. Никакой официальной информации по поводу происшествия пока нет. Однако местные массмедиа цитируют неназванного пожарного, который сказал о «рядовом пожаре, ничего такого, таких было несколько за несколько дней».

В свою очередь очевидцы рассказывают о взрывах.

«Примерно в 23:10 первый хлопок был, соседи сказали, что почувствовали ударную волну. Потом сильный огонь, сейчас вроде бы гасят, не так горит. Сильного запаха гари нет», - рассказала местная жительница.

Дым от «рядового пожара» можно увидеть издалека. Люди говорят, что горит частная территория, кроме склада с баллонами, там есть другие склады, производства и сервисы.

Информации о пострадавших и о площади возгорания нет.