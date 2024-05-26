Илон Маск отреагировал на попытки россиян заглушить Starlink в Украине 26.05.2024, 8:55

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Компания SpaceX задействует существенные ресурсы.

Компания SpaceX задействует существенные ресурсы на противодействие попыткам россиян нарушить работу спутниковой связи Starlink в Украине, которой пользуются украинские военные на фронте.

Такое заявление сделал гендиректор компании Илон Маск, отвечая в соцсети X на комментарий финансиста Гэвина Бейкера на эту тему.

Бейкер, комментируя материал NYT о том, что россияне заглушили связь украинской армии в начале наступления на севере Харьковской области, начавшегося 10 мая, отметил, что Starlink остается единственной функционирующей системой связи на поле боя в Украине, несмотря на все попытки РФ вывести ее из строя.

Маск согласился с комментарием финансиста и заявил, что его компания вкладывает значительные ресурсы в противодействие попыткам РФ остановить работу Starlink.

По словам предпринимателя, это сложная проблема. «Им удалось отключить все системы связи, кроме Starlink», - сказал бизнесмен.