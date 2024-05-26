Зачем Мифин наращивает долг в валюте, которой Лукашенко предрекает крах? 26.05.2024, 9:27

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«Деньги нужны срочно».

Минфин снова разместил валютные облигации на внутреннем рынке. При этом, с одной стороны, новый выпуск пока не вызывает ажиотажа у инвесторов, с другой, ведомство наращивает долг в «недружественной» валюте, которой Лукашенко в очередной раз предсказал обвал. Кто может приобретать такие ценные бумаги на фоне невыплат по валютным долгам и почему Минск не переходит на рублевые, для «Зеркала» проанализировали эксперты проекта «Вашы грошы».

Для чего Минфину долги в «недружественной» валюте

16 мая Минфин разместил валютные облигации на сумму 50 млн долларов (160,25 млн рублей оп курсу Нацбанка на 26 мая). С тех пор инвестиры приобрели менее половины ценных бумаг — на сумму 22,7 млн долларов (72,8 млн рублей). При этом размещенные в феврале облигации на сумму 30 млн долларов (96,2 млн рублей) распродали менее чем за месяц.

Экономисты обращаются внимание на то, что Минфин Беларуси в 2024 году не прекращает выпуск государственных ценных бумаг, из чего можно сделать несколько важных выводов.

— Прежде всего, это свидетельствует о крайней важности заемного финансирования: собственных ресурсов для поддержания текущих высоких темпов экономического роста явно недостаточно, — комментируют эксперты. — Белорусская экономика сейчас работает в условиях очевидного перегрева, и замедление роста может привести к негативным последствиям для чиновников. Например, в виде провала по достижению целевых показателей социально-экономического развития. Таким образом, привлечение дополнительных финансовых ресурсов становится не просто необходимостью, а жизненно важным условием выживания нынешней экономической модели Беларуси.

Кроме того, номинально характеристика валового внешнего долга Беларуси выглядит сейчас приемлемо для расширения заимствований, продолжают аналитики. На 1 января 2024 года валовой внешний долг Беларуси составил 36,9 млрд долларов и за 2023 год сократился на 2,9 млрд, или на 7,3%.

— Второй важный момент — выпуск ценных бумаг продолжается, несмотря на неблагоприятный экономический фон. Это говорит о том, что деньги нужны срочно. Ресурсы становятся дефицитными, а их привлечение оказывается все более сложным, — считают аналитики. — При этом санкции, особенно те, что направлены на финансовую систему Беларуси, работают все-таки достаточно эффективно. Об этом свидетельствуют заявления Министерства финансов и Банка развития, отказавшихся платить по своим обязательствам. В таких условиях очередное размещение государственных облигаций, когда выплаты по предыдущим задерживаются, указывает на специфический круг потенциальных инвесторов.

Хочет, но не получается. Еще одна финансовая структура объявила, что не может рассчитаться с инвесторами

Третий аспект, на который экономисты обращают внимание, это выбор доллара в качестве валюты заимствования. Это подчеркивает, что белорусской экономике прежде всего нужна твердая валюта.

— Интересно, что это происходит на фоне заявлений Лукашенко о скором крахе американской валюты. Для внешнего наблюдателя это может показаться раздвоенностью сознания чиновников, но для тех, кто знаком с белорусской экономикой, подобное расхождение риторики и реальных действий стало уже привычным.

Таким образом, очевидно, что белорусская экономика остро нуждается в заемном финансировании, особенно в «недружественных» валютах, считают аналитики проекта «Вашы грошы». Средства необходимы в том числе для оплаты импорта, от которого зависит макроэкономическая стабильность и восстановительный рост. Несмотря на расширение торговли с так называемыми дружественными странами, последние предпочитают вести дела в долларах или евро, поскольку сами не сталкиваются с санкционными проблемами Беларуси и не видят причин разделять их.

Кто может приобретать ценные бумаги

Валютные ведомство размещает на внутреннем рынке на фоне невыплат по внешним валютным долгам. Даже инвесторы в евробонды из дружественной России испытывают проблемы с возвратом своих денег. Однако валюта государству нужна.

— Возникает вопрос: за счет чего Беларусь может удовлетворить свою потребность в валютных ресурсах? Потенциальные покупатели белорусских валютных облигаций могут находиться как внутри страны, так и за ее пределами. Однако с точки зрения государства, это по большей степени вопрос свободы выбора потенциального инвестора. Таким образом, вероятнее всего, «убедить» в необходимости вложения средств получится только местных покупателей. Перефразируя известную фразу, можно сказать, что «хорошо связанный покупатель в убеждении не нуждается». Поэтому беларусские банки или госкомпании с излишками валютной выручки становятся главными кандидатами на роль покупателей валютных облигаций Министерства финансов. Государство имеет достаточное влияние на них, чтобы предложить им такую сделку, от которой они не смогут отказаться.

Между тем, ожидать особенно активного спроса на облигации тоже не стоит, отмечают экономисты. В стране нет значительных излишков валюты ни в банковской сфере, ни у экспортеров. В условиях сужающейся ресурсной базы запросы на валюту со стороны Министерства финансов будут все чаще сталкиваться с интересами белорусских структур, которые смогут отбить даже такие настойчивые предложения чиновников.