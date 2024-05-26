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Путин сделал ход троянским конем

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  • Игорь Эйдман
  • 26.05.2024, 10:57
  • 9,008
Путин сделал ход троянским конем
Игорь Эйдман

Становится понятна игра Кремля против Украины.

Становится понятна игра Кремля против Украины. Вот ситуация по шагам.

1. Путин не может добиться поражения Украины военными методами и хочет подорвать ее изнутри. России, чтобы пытаться продолжать наступательные действия, нужна мобилизация. Путин категорически не хочет ее проводить. Дело даже не только в том, что новая волна мобилизация дестабилизируют ситуацию в обществе и ударит по экономике. Для Путина она будет признанием окончательного провала его стратегии «СВО», то есть признанием слабости, чего он боится больше всего.

2. В Украину уже пошел новый поток западного оружия, летом будут самолеты. Новый закон о мобилизации позволит увеличить численность украинской армии. Российское наступление уже застопорилось. Скорее всего, к осени маятник войны качнется в другую, проукраинскую сторону, что сделает неизбежной новую волну мобилизации, к которой Путин, как я писал выше, морально не готов.

В этой ситуации Кремль сделал ставку на подрыв политической стабильности в Украине.

3. Для этого агентура Кремля целенаправленно разгоняет пораженческие настроения в Украине и на Западе. По всей вероятности эта компания финансируется и организуется Абрамовичем и некоторыми другими российскими (а также, возможно, украинскими) олигархами, которые надеются после окончания войны выскочить из под санкций и опять делать совместные гешефты. Множество якобы проукраинских спикеров (наиболее известный Арестович, а также ряд российских эмигрантов) рассказывают о неизбежном поражении Украины, предательстве ее союзников и необходимости договариваться с Путиным (кого-то купили, а кто-то делает это по просьбе друзей-олигархов).

4. В Украине формируется проолигархическая криптопораженческая партия, куда могут неформально входить некоторые украинские политики и даже силовики. Это те, кто саботировал принятие закона о мобилизации, те, кто разгоняет дезу о достигнутых в начале вторжения договоренностях на переговорах в Стамбуле, от которых Украина якобы отказались под влиянием Джонсона, те, кто говорит о неизбежности поражений и договорняка с Путиным, те, кто тайно сотрудничает с Абрамовичем и его людьми.

5. Кремль осуществляет вброс информации в западные СМИ о готовности Путина к переговорам.

После этого Путин делает заявление о том, что он не готов вести переговоры персонально с Зеленским, которого считает нелегитимным. Таким образом украинской криптопораженческой партии дается сигнал: скиньте Зеленского и мы договоримся.

6. Однако договариваться Путин ни с какими украинцами не собирается. Ему нужна капитуляция. На практике это означает: устройте в своей стране во время войны бардак и я возьму вас голыми руками.

Ничего у него не получится и эта новая криптопораженческая партия будет не более эффективна, чем прежняя, открытая имени Медведчука. Однако игра такая, по видимому, ведется. И бдительность терять не надо.

Игорь Эйдман, «Телеграм»

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