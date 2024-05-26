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Лукашенко заискивает перед страной, которой недавно насолил

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  • 26.05.2024, 13:46
  • 2,940
Лукашенко заискивает перед страной, которой недавно насолил

Диктатора предупредили о нарушении норм международного права.

Александр Лукашенко выразил надежду в «ближайшее время возобновить полноценное взаимодействие» с Грузией, передает его пресс-служба. При этом в прошлом году диктатор встречался с главой самопровозглашенной Абхазии Асланом Бжанией, что вызвало осуждение с грузинской стороны.

В Грузии призвали «прекратить предпринимать действия, противоречащие основополагающим принципам и нормам международного права». Годом ранее диктатор и сам посещал эту территорию.

Абхазия, как и Осетия — два непризнанных образования, которые возникли на Кавказе после войны России и Грузии в 2008 году.

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