Появилось видео изнутри «Эпицентра» в Харькове в момент удара 26.05.2024, 14:14

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Люди совершенно не были готовы к такой атаке.

Полиция опубликовала новое видео момента удара по гипермаркету «Эпицентр» в Харькове. Кадры были сняты изнутри магазина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергея Болвинова.

Опубликованное видео изучают следователи полиции. На кадрах зафиксирован момент удара по «Эпицентру».

«Четко видно, что люди совершенно не были готовы к такой атаке, находились на рабочих местах и занимались своими делами», - отметил Болвинов.

Он отметил, что тела семи жертв, разыскиваемых родственниками и коллегами, пока не удалось обнаружить. Они считаются пропавшими без вести. Так же, как те люди, останки которых уже нашли, но еще идет работа с ДНК.

«Важно! Обращаюсь к каждому, кто сейчас ищет своих близких. Сдавайте образцы ДНК - это единственный способ установить личности тех, кого уже отыскали и еще найдут на месте удара. Сообщайте об исчезновении людей, которые могли находиться в Эпицентре», - подчеркнул Болвинов.

Удар по «Эпицентру»

Вчера, 25 мая, российские войска нанесли два удара по гипермаркету «Эпицентр» в Харькове. В момент атаки там находилось много людей.

Из-за обстрела в «Эпицентре» возник масштабный пожар. Его удавалось ликвидировать только через 16 часов после атаки.

По состоянию на 12:30 известно о 14 погибших в результате атаки. Также 43 получили ранения.