Байден назвал Путина жестоким тираном
- 26.05.2024, 15:50
США продолжат поставлять оружие и тренировать украинских военных.
Президент США Джо Байден назвал главу Кремля Путина «жестоким тираном», говоря о развязанной РФ войне против Украины.
Как сообщает «Европейская правда», об этом Байден сказал во время выступления перед выпускниками Военной академии США в Вест-Пойнте.
Во время выступления американский президент подтвердил непоколебимую поддержку Соединенными Штатами Украины в войне с Россией.
- Мы стоим рядом с Украиной и будем стоять вместе с ней. Мы стоим против человека, которого я хорошо знаю много лет, жестокого тирана. Мы не можем, мы не отступим, – отметил он.
Байден подчеркнул, что США продолжат поставлять оружие и тренировать украинских военных, однако он исключил отправку войск США в Украину.
- Американские солдаты не участвуют в войне в Украине. Я полон решимости, чтобы так и осталось, – сказал он.
Байден добавил, что Путин был «уверен, что НАТО распадется».
- Вместо этого самый большой оборонительный альянс в истории мира – сильнее, чем когда-либо, – подчеркнул он.