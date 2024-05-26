Байден назвал Путина жестоким тираном 26.05.2024, 15:50

Джо Байден

Фото: Getty Images

США продолжат поставлять оружие и тренировать украинских военных.

Президент США Джо Байден назвал главу Кремля Путина «жестоким тираном», говоря о развязанной РФ войне против Украины.

Как сообщает «Европейская правда», об этом Байден сказал во время выступления перед выпускниками Военной академии США в Вест-Пойнте.

Во время выступления американский президент подтвердил непоколебимую поддержку Соединенными Штатами Украины в войне с Россией.

- Мы стоим рядом с Украиной и будем стоять вместе с ней. Мы стоим против человека, которого я хорошо знаю много лет, жестокого тирана. Мы не можем, мы не отступим, – отметил он.

Байден подчеркнул, что США продолжат поставлять оружие и тренировать украинских военных, однако он исключил отправку войск США в Украину.

- Американские солдаты не участвуют в войне в Украине. Я полон решимости, чтобы так и осталось, – сказал он.

Байден добавил, что Путин был «уверен, что НАТО распадется».

- Вместо этого самый большой оборонительный альянс в истории мира – сильнее, чем когда-либо, – подчеркнул он.