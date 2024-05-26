СМИ: Британия тайно передает Украине вооружение 26.05.2024, 16:08

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Советское оружие идет «контрабандой».

Великобритания тайно помогает Украине с вооружением для борьбы с российскими оккупантами. Также британцы помогают поставлять советское оружие украинцам «контрабандой».

Об этом сообщает The Sunday Times (перевод - «Апостроф»).

Так, в немецком Штутгарте в казармах американской армии последние два года официальные лица западных стран работали с украинскими военными планировщиками по сбору, получению и доставке вооружения для Украины.

Этот центр называется Международная координационная группа доноров (IDCC). В частности, украинские логистические команды просматривают базы данных для того, чтобы найти необходимое оружие, за которое берутся западные коллеги.

Когда находят вооружение, а страна-союзница дает согласие на передачу, IDCC организует передачу оружия воздухом, землей или морем. Через IDCC британское правительство планирует свою военную помощь Украине, которую впоследствии оформляют и объявляют официальной двусторонней помощью на ежегодной основе.

По информации британских инсайдеров, оружие доставляется Украине по двум маршрутам. С 2022 года через прямые рейсы из Великобритании в Польшу транспортировали миллионы боеприпасов для украинцев, а также стрелкового оружия, ракет большой дальности и противотанкового оружия.

Тяжелое вооружение типа бронированных машин, танков и артиллерии транспортируют через пролив Ла-Манш, что между Великобританией и Европой, а затем поездом это все направляется через европейские страны к украинским границам.

Помимо прямых пожертвований, Великобритания сыграла огромную роль в побуждении других стран к действию. В британском минобороны чиновники администрируют Международный фонд для Украины, чтобы подтолкнуть другие страны присоединиться к коалиции.

Как передает издание, также Британия снабжает советское оружие «контрабандой», запасы которого быстро иссякли во время войны. В частности, часть двусторонней помощи Лондона была использована для покупки российского оружия по всему миру для передачи Киеву.

Эта работа хранилась в тайне, отметил один источник по вопросам обороны. Собеседник добавил, что часть оружия пришла из стран, чьи правительства хотят сыграть свою роль в победе Украины, но не хотят, чтобы об этом узнала Россия.

При этом в некоторых из таких тайных соглашений Британия «выступала в роли контрабандиста» - скупала оборудование и помогала организовать его передачу для ВСУ. Также в соответствующие перемещения часто привлекаются офицеры британской разведки, но официально это не признается.

«К нам обращались торговцы оружием, всяческие посредники и странные люди. Снабжение российского оборудования и других запасов со всего мира осуществляется многими субъектами и путями», - рассказал один из источников издания.