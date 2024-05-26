Угадайте советский фильм по случайному кадру

Угадайте советский фильм по случайному кадру8
- 26.05.2024, 17:00
- 4,122
Где вы видели этот автомобиль?
С помощью экспресс-теста «Вокруг света» предлагаем проверить сразу несколько пунктов: знания советского кинематографа и работу вашей зрительной и долгосрочной памяти.
Посмотрите на кадр ниже и попытайтесь вспомнить, в каком фильме вы могли видеть этот автомобиль, какую роль он играл в развитии сюжета?
Подсказка: обращайте внимание на детали, цвет фильма и местность, это может сильно помочь сузить число претендентов.
Вопрос: из какого советского фильма этот кадр?
Правильный ответ можно узнать здесь.