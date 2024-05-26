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Угадайте советский фильм по случайному кадру

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  • 26.05.2024, 17:00
  • 4,122
Угадайте советский фильм по случайному кадру

Где вы видели этот автомобиль?

С помощью экспресс-теста «Вокруг света» предлагаем проверить сразу несколько пунктов: знания советского кинематографа и работу вашей зрительной и долгосрочной памяти.

Посмотрите на кадр ниже и попытайтесь вспомнить, в каком фильме вы могли видеть этот автомобиль, какую роль он играл в развитии сюжета?

Подсказка: обращайте внимание на детали, цвет фильма и местность, это может сильно помочь сузить число претендентов.

Вопрос: из какого советского фильма этот кадр?

Правильный ответ можно узнать здесь.

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