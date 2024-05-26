Der Spiegel назвал условие, при котором страны Балтии и Польша введут войска в Украину 26.05.2024, 18:41

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СМИ ссылаeтся на парламентариев балтийских стран.

Страны Балтии и Польша не исключают введение своих войск в Украину, если РФ преуспеет на поле боя. Об этом сообщает немецкое издание Der Spiegel (перевод - РБК-Украина).

Как рассказывает Spiegel, в кулуарах конференции Леннарта Мэри по внешней политике и политике безопасности, проходившей в столице Эстонии на прошлой неделе, парламентарии стран Балтии предупредили представителей немецкого правительства о последствиях политики Берлина по войне в Украине.

В частности, речь идет об отказе предоставлять украинской армии дальнобойное оружие и запрете ВСУ наносить удары по территории РФ западным вооружениям.

«Их аргумент такой: если россиянам удастся совершить стратегический прорыв на востоке Украины из-за того, что Запад лишь наполовину помогает Киеву, ситуация может резко обостриться. В таком случае страны Балтии и Польша не будут ждать развертывания российских войск на своих границах, предупреждали балтийские политики - они сами отправят войска в Украину. И что это будет значить, было понятно: НАТО станет стороной войны», - говорится в публикации Spiegel.

Как объясняет Spiegel, это именно тот сценарий, которого боятся канцлер Германии Олаф Шольц и президент США Джо Байден.

- Те, кто хочет ограничить войну из-за чрезмерной сдержанности, действительно, рискуют вывести ее из-под контроля, - резюмирует Spiegel.

Разговоры об отправке западных войск в Украину

Первым о возможности отправить западные войска в Украину заговорил этой весной президент Франции Эммануэль Макрон. Однако идею Макрона поддержали только страны Балтии и Польша, остальные страны НАТО, в частности Германия, раскритиковали такое заявление французского лидера.

А недавно американское издание The New York Times написало, что в НАТО обсуждается возможность отправки в Украину военных инструкторов для подготовки украинских солдат. В настоящее время войска НАТО учат украинских воинов за рубежом.

С идеей развертывания натовских инструкторов в Украине выступал и глава Украины Владимир Зеленский. Он объяснял, что это могло бы ускорить подготовку украинских военных, поскольку их не пришлось отправлять в Польшу, Германию или Британию.