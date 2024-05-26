закрыть
26 мая 2024, воскресенье, 21:19
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Премьер Эстонии рассказала о попытке Путина помешать ей стать генсеком НАТО

  • 26.05.2024, 21:12
Премьер Эстонии рассказала о попытке Путина помешать ей стать генсеком НАТО
Кайе Каллас

Нового генсека НАТО должны выбрать в июле.

Российский диктатор Путин пытался помешать премьер-министру Эстонии Кайе Каллас стать генсеком НАТО. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на шведское издание Svenska Dagbladet.

По словам Каллас, частью этого препятствия было объявление ее в розыск российскими силовиками. В этом году РФ объявила в розыск несколько десятков европейских чиновников, в том числе Каллас и госсекретаря Эстонии Таймара Петеркопа.

По ее мнению, таким образом Кремль хотел показать, что Эстония ненастоящая страна, в которой действуют российские законы, а также то, что сама Каллас является «антироссийским провокатором».

«Объявление о розыске также стало сигналом для моих европейских коллег. Когда мы говорим о разных должностях на европейском уровне или в НАТО, главный аргумент против меня состоит в том, что я - антироссийский провокатор. Поэтому они и внесли меня в этот список, чтобы дать понять, что я их провоцирую», - объяснила она.

Смена генсека НАТО

В этом году истекает срок Йенса Столтенберга в должности генсека НАТО, а потому странам-членам альянса придется выбрать его преемника. В настоящее время "борьба" фактически идет между премьером Нидерландов Марком Рютте и президентом Румынии Клаусом Йоханнисом.

В ноябре 2023 года о желании стать генсеком НАТО заявляла и эстонский премьер Каллас. Также на должность претендовал тогдашний министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш.

Нового генсека НАТО должны выбрать на саммите альянса в Вашингтоне, который пройдет в июле.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Сигналы и знаки
Сигналы и знаки Ирина Халип
Генералов берут пачками
Генералов берут пачками Владимир Пастухов
Пример для Беларуси: как Финляндия вошла в НАТО
Пример для Беларуси: как Финляндия вошла в НАТО Кари Люхто
Почему Путин заговорил о мире?
Почему Путин заговорил о мире? Владимир Фесенко