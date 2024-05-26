Белорусы в начале июня увидят потрясающий парад планет 7 26.05.2024, 21:21

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Шесть небесных тел Солнечной системы выстроятся в одну линию.

Красочное астрономическое явление будет доступно белорусам в начале июня. Об этом пишет tochka.by со ссылкой на портал Star Walk.

Речь идет о параде планет. В этом году его можно будет видеть даже невооруженным глазом, но в идеале лучше воспользоваться телескопом. Как отмечают специалисты, белорусы в полной мере смогут насладиться космическим событием на рассвете третьего июня.

В это время сразу шесть планет Солнечной системы выстроятся в ряд: Юпитер, Меркурий, Уран, Марс, Нептун и Сатурн. На небе они будут видны вблизи друг к другу в одной части неба.

Первым появится желтоватый Сатурн в созвездии Водолея. Рядом с ним расположиться Нептун в созвездии Рыб, чуть позже здесь же выйдет красноватый Марс.

Затем на рассвете на восточном горизонте появятся Уран, Юпитер и Меркурий. Юпитер будет достаточно ярким, чтобы его можно было увидеть невооруженным глазом, а если повезет, вы сможете лицезреть и Меркурий без оптики.

Впрочем, с последним "участником" могут возникнуть проблемы, ведь он слишком близко находится к Солнцу, поэтому видеть его будет трудно. Эти три планеты будут расположены в созвездии Тельца.

Когда следующий парад планет?

Планеты нашей Солнечной системы никогда не образуют в космосе идеально прямую линию, потому что их орбиты не лежат в одной плоскости. Но иногда они собираются близко по одну сторону Солнца и появляются на небе вместе.

При следующем параде планет 28 февраля 2025 года это сделают сразу семь планет – Сатурн, Меркурий, Нептун, Венера, Уран, Юпитер и Марс – будут видны на небе одновременно.