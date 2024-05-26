В одном из районов Минска вводят запрет на продажу алкоголя 18 26.05.2024, 21:39

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Пока на месяц.

В Октябрьском районе Минска введут запрет на продажу спиртного покупателям, которые придут в магазин «в состоянии алкогольного опьянения», пишет агентство «Минск-Новости».

Сообщается, что на совещании милиционеров Октябрьского района Минска и представителей торговли было озвучено, что профилактическая работа по предупреждению «пьяной преступности» не приносит желаемого результата. Хулиганства, кражи, грабежи, убийства и домашнее насилие по-прежнему имеют место, и основная причина - алкоголь. Поэтому «правоохранители» решили сократить долю таких нарушений через «новацию» - запрет продажи спиртного потенциальным дебоширам.

В черный список включены все, кто приходит за добавкой в нетрезвом состоянии. В частности, если у потенциального покупателя шатающаяся походка, неопрятный внешний вид и перегар, то его вряд ли обслужат. Этот социальный эксперимент пройдет с 1 по 30 июня.

При этом начальник Октябрьского РУВД Александр Гильдюк отметил, что если этот эксперимент даст результаты, то его закрепят надолго и, возможно, в рамках всего Минска.

На первом этапе милиция предложила ввести нововведения на 15 торговых объектах и всех АЗС Октябрьского района. Однако предупредила, что если криминогенная ситуация улучшится, то список будет расширен.