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Россияне активно выводят корабли из Крыма

  • 26.05.2024, 21:48
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Россияне активно выводят корабли из Крыма

Корабли переводят в Краснодарский край и Новороссийск.

Россияне активно перемещают корабли Черноморского флота из временно оккупированного Крыма. Об этом рассказал начальник Центра стратегических коммуникаций сил обороны юга Украины Дмитрий Плетенчук в эфире «Еспресо» 26 мая.

- По состоянию на данный момент могу подтвердить, что два ракетных катера Черноморского флота РФ переходят из пункта базирования во временно оккупированном Крыму. До этого еще пять судов переместились с полуострова. В частности, противоминные тральники. Перемещаются они в разные локации, – сказал Плетенчук.

По его словам, оккупанты переводят корабли в Краснодарский край, а также в Новороссийск.

- В море их сопровождает подлодка, которая не является носителем крылатых ракет. Поэтому ситуация стабильная. Оккупанты стабильно покидают временно оккупированный Крым. На этот раз они решили покинуть полуостров надводным способом, а не прощупать дно где-то в гавани Севастополя, – заявил Плетенчук.

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