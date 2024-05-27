Пенсионерка из Волковыска обратилась к «целителю», чтобы снять порчу 27.05.2024, 2:05

Но вместо этого лишилась $1,5 тысячи.

Все началось с того, что 76-летняя жительница Волковыска почувствовала ухудшение здоровья. Пенсионерка решила, что всему виной вмешательство потусторонних сил и стала искать в интернете того, кто сможет ей помочь, пишет nashkraj.by.

На одном из ресурсов пожилая женщина увидела объявление о снятии порчи и написала владельцу страницы. Вскоре ей на Viber позвонил «целитель», который подтвердил наличие порчи и предложил решить проблему.

Для «исцеления» женщине необходимо было пройти несколько сеансов. Естественно — не бесплатно. В общей сложности жительница Волковыска отдала «целителю» около 5 000 белорусских рублей.

Ожидаемо, после «лечения» жизнь 76-летней пенсионерки не изменилась в лучшую сторону, а владелец сайта перестал выходить на связь. После этого потерпевшая сообщила об инциденте в Волковысский РОВД. По данному факту Волковысским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Милиция установила еще одну потерпевшую, которую обманули с этого же номера.